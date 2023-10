Rueda de prensa en llamas: Quintabani y un periodista se trataron de estúpido

El timonel colombo-argentino se molestó ante un largo comentario, con un interrogante al final, de un comunicador social.

“Profe, buenas noches. Hoy podemos ver cómo se le cierra la puerta a los jugadores quindianos, vemos que se le cierra la puerta a los hinchas del Deportes Quindío. Los hinchas están lejos de los jugadores. No hay conectividad con el cuerpo técnico. No hay cercanía de ninguna clase. Hoy el hincha quindiano pide a gritos la renuncia suya para mirar qué puede suceder o qué puede pasar más adelante con este tema. ¿Qué decirle a ese poquito hincha que ya al menos prende un radio para escucharnos? Prende el televisor y ubica el canal por el cual se emite la transmisión. ¿Qué decirle a ese hincha que ya hoy dice que ya no es capaz de más?”, expresó el periodista en su intervención.

Quintabani, ex técnico de Junior, respondió con aparente serenidad, pero fuerte y punzante con sus palabras: “Esa es una información emotiva tuya, y yo no tengo respuesta para preguntas estúpidas”.