Rodri: “El Madrid es el rey de la competición, pero tenemos nuestras armas”

Rodri Hernández, centrocampista español del Manchester City, calificó al Real Madrid, su rival en semifinales de la Liga de Campeones, como “el rey de la competición”, pero aseguró que tienen sus “armas” para superarlo.



“Nosotros respetamos muchísimo al Real Madrid, es el rey de esta competición, pero tenemos nuestras armas y los rivales lo saben. Estamos en un gran momento, respetamos al rival y al escenario sabiendo que nada se va a decidir mañana porque queda un partido de vuelta. Confiamos al cien por cien en pasar la eliminatoria”, dijo en la sala de prensa del Santiago Bernabéu.



Rodri regresa al escenario de una remontada increíble, donde su equipo dejó escapar la final de la pasada edición en unos minutos de locura. No ha querido volver a ver el partido, pero asegura haber aprendido una lección.



“El fútbol tiene estas cosas. Nos pasó eso, pero tres semanas después hicimos lo mismo para ganar una Premier, la teníamos perdida y metimos tres goles en siete minutos. El fútbol tiene cosas inexplicables, a veces indescifrables pero que te dan experiencia. En el computo global de la eliminatoria no se puede reprochar nada y venimos con la ilusión de luchar. No he vuelto a ver el partido ni me hace falta verlo para saber el rival que tengo enfrente”, manifestó.



“Intentamos aprender de cada experiencia que nos brinda el fútbol, esta competición es diferente al resto y tenemos una experiencia apropiada para competir y saber los momentos de cada partido. El equipo aprendió en su día, años atrás como en la final que no conseguimos ganar. Son experiencias acumuladas que te permiten enfrentarte al mejor equipo de la competición”, añadió.



Hay un factor que cambia esta temporada y con el que no contaron en las últimas semifinales disputadas, la presencia del noruego Erling Haaland, al que Rodri ve adaptado al equipo y al estilo de juego de Pep Guardiola.



“A un jugador como Erling tienes que adaptarlo a una manera de jugar que tenemos de varios años. Al principio costó un poquito encontrar la manera, no tanto la capacidad goleadora, sino en cómo entendía el juego del equipo. Tardó muy poco y ahora vemos una versión mucho más amplia, más allá del gol”, analizó.



Y resaltó la humildad de Haaland en el día a día en el equipo. “Siendo sinceros, es una persona muy sencilla. Todavía tiene 22 años, a veces no nos damos cuenta de lo joven que es. Aún es un chaval. Se mueve tan bien en el equipo que siempre quiere aprender, escucha a todo el mundo, tiene hambre de mejora y eso solo puede significar cosas buenas”, destacó.



Para Rodri el enfrentamiento ante el Real Madrid le llega al City en “el mejor momento” y resaltó que “a nivel colectivo” han dado “un paso adelante firme” para optar a la conquista del triplete.



“A lo largo de todo el año los resultados en algunos momentos no han estado ahí, ahora llevamos muchas victorias seguidas, identificamos lo que hacer en cada momento. Tenemos que ser inteligentes. Es el momento que queremos como equipo. Nuestra racha en la Premier habla claro de la ambición que tenemos por conseguir cosas importantes, pero aún no somos campeones de nada y tenemos que seguir con la misma mentalidad”, sentenció.