Rodallega habla sobre las razones para no ser convocado a selección Colombia

"Yo sabía que por más que estuviera jugando en Inglaterra, o por más que estuviera en cualquier país o cualquier equipo, iba a ser difícil que yo llegara a la Selección”, indicó Rodallega en entrevista con Salomé Fajardo,.

Agregó, “No sé si él era asistente o algo en la dirección técnica y siempre hubo choques. Cuando jugábamos contra Argentina había muchas discusiones. Yo no es que haya hecho algo para ofenderlo, pero le molestó siempre que fui el protagonista de ese Sudamericano. Hubo mucha rabia de parte de ellos hacia a mí y fue algo que motivó a eso”.

El jugador aseguró que en una ocasión, le dijo al entrenador que ya sabía que nunca lo iba a convocar.

“Me acuerdo que tuve la oportunidad de saludar al profe Pékerman y me dijo: ‘Hugo, ¿cómo estás? Ahí te estamos analizando’. Sin embargo, yo le respondí: ‘profe, un placer conocerte, te deseo el éxito en este partido y en lo que te resta con la Selección, pero no hay necesidad de que me digas esas palabras porque yo ya lo tengo claro‘.