César Farías se fue contento. Si bien Junior no pudo conseguir su sexta victoria consecutiva, pudo salvar un punto luego de ir perdiendo 3-1 ante el Pasto. Sin embargo, el entrenador dejó en claro que no está satisfecho, pero sí tranquilo por el empate 3-3.

“En el fútbol los entrenadores deben ser insatisfechos porque de lo contrario se conforman. Pero estamos felices. Sabemos lo que vale, lo que estamos anhelando, lo que estamos construyendo y estamos felices. Vacío no fueron (los goles). Fueron dos tiros de esquinas y una pelota mano a mano que nos ganó el rebote. En la primera hay mérito que les queda el rebote. La otra una bola cruzada 60 metros. Lo veo diferente a los vacíos”, declaró en rueda de prensa.

“El fútbol tiene muchos criterios, pero lo que está haciendo este equipo no es fácil. Esto es de trabajar día a día, tener los pies sobre la tierra, esforzarse. Sentí esta semana la alegría de la gente en ganar partidos difíciles, en la altura que siempre cuestan. Hoy sumar un partido en el que levantamos dos veces, eso no sucede muchas veces. Fuimos en todo momento a tratar de buscarlo en nuestras posibilidades”, complementó.

El timonel le restó importancia a los comentarios que han dicho sobre su continuidad a lo largo del semestre y agradeció el respaldo de la familia Char.

“Una cosa es el imaginario colectivo, la fábula, el show. Me reúno casi a diario con una buena cantidad de miembros de la familia Char y siempre tengo apoyo, credibilidad y cuando creen en uno hay que dar lo mejor. Desde que tuvimos que construir algunas cosas en diciembre estábamos conscientes de que iba a llegar algún tiempo, pero hoy hemos perdido un solo partido”, afirmó.

El timonel señaló que lo llena de alegría poder ayudar a sus dirigidos a mejorar cada día.

“Más importante es hablar del juego, de lo que hacen los jugadores. Yo vengo a la rueda de prensa porque es obligatorio. A mí lo que me agrada es verle la cara a nuestros jugadores, porque cada vez que los veo es una oportunidad de verlos, ver cómo puedo conectar con ellos, cómo ayudar a potenciarlos, a ayudarlos a crecer profesionalmente y como persona. Ese es el real enfoque de un entrenador y ahí es donde uno siente cosas bonitas”, comentó.

“Lo que uno diga en un micrófono, y más con las redes sociales y la inteligencia artificial se desvirtúa totalmente. Tengo que cumplir, soy un respetuoso de las obligaciones que se marcan. Muy feliz de dirigir a este club, a cada uno de los jugadores. Felicitar a cada miembro del staff, que vienen haciendo posible no solo el juego en la altura, sino la recuperación del partido que viene. Agradecerle a toda una ciudad, a la familia Char, que siempre están pendiente de uno y que en las buenas y en las malas han estado conmigo. Hay que darle con más cariño cada día”, añadió.

El timonel aseguró que lo han criticado por hacer muchos cambios, pero que los seguirá haciendo si es para el bien del equipo.

“A mí se me critica porque hago cambios. Los jugadores son seres humanos. Para un equipo que viene de la costa es muy duro venir a jugar acá y uno tiene un análisis de las cosas. Los entrenadores que nos atrevemos a algo, que romper paradigmas nos tratan de brutos, de anormales y si me dicen así por diferente lo acepto”, manifestó.

“Yo recuerdo que en Bolivia criticaban a los entrenadores que eran campeones allá. Yo invito a que pongan cuidado con esas cosas. Yo hice un récord en Águilas, agarré un equipo como América sin pretemporada y solo perdí un partido de 10 y dicen que soy un inservible. Con Junior estuve cerca de llegar a una final, no pudimos y lo que hicimos fue redoblar esfuerzos, triplicarnos, trabajar. Cuando cualquiera registre la Liga colombiana hoy van a ver a Junior primero. A mí me enseñaron que los jugadores que tengo son los mejores, me siento acobijado porque es más la gente que lo apoya a uno, que lo invita a no rendirse. Soñamos con la posibilidad de ser campeón y ojalá podamos lograrlo”, agregó.

Por último, César Farías explicó que jugar en la altura les afecta mucho y que gracias al trabajo del staff pueden competir de esta manera.

“La altura sí afecta fisiológicamente. Hemos trabajado para tener respuesta, y lo hemos hecho desde hace tiempo. Nosotros trabajamos mucho la segunda unidad. Entendemos que hay muchas herramientas para mejorar el aspecto físico y la continuidad del juego. Hoy se corre mucho más que antes. Uno debe aprovechar toda la tecnología de punta, pero saber darle, con la experiencia que uno tiene, el sentido correcto”, concluyó.