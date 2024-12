Santiago Mele se vistió de héroe en las dos áreas. En el de Junior por sus grandes atajadas y en la del Tolima por el cabezazo que sirvió para que Emanuel Olivera anotara el agónico gol del triunfo 3-2.

El cancerbero salió muy emocionado luego del compromiso y aseguró que van a pelear hasta el final

“En este momento estamos contentos porque pudimos conseguir la victoria sobre el final. Cuando pitan el tiro de esquina yo miré al banco para ver si alguien me incentivaba y vi que el profe Isaac (Ramos) me hizo la seña y dije voy. Siempre he visto que al arquero le cuesta tomarlo porque no lo tienen referenciado. No pensé en nada. Con Junior es hasta el final y esto no se termina hasta que se termina. Hay que darle la gloria y la honra a Dios, porque nos respaldó. Sabemos que Dios escucha nuestras oraciones y vamos a pelear hasta el final con mucha fe”, afirmó en rueda de prensa.

El uruguayo dijo que este triunfo se lo debían a la gente y que ahora se van a jugar una final en Cali ante el América.

“Vimos que mucha gente vino a alentar hoy. Sabíamos que después del golpe del otro día había gente que seguía confiando en nosotros y dijimos que no podíamos fallarles. Lo que se habla entre nosotros es la convicción, la fortaleza. A mí me gustaría hacer una mención especial a mis compañeros, se dejaron el cuero. Me alegra mucho por ‘el Turro’, que coronó un gran partido con su gol. Nos vamos a jugar una final en Cali y queremos jugar una nueva final por el título”, concluyó.