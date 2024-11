Emanuel Olivera dice que están listos para el debut en los cuadrangulares semifinales. Si bien reconoce que Junior tendrá un duro partido ante América, este jueves, a las 8:30 p.m., en el estadio Metropolitano, el futbolista aseguró que el cuadro rojiblanco es otra cosa en las finales.

Leer también: “Las ambiciones tienen que ser muy grandes, pero estamos enfocados”: César Farías

“Saben todos que Junior cuando entra en finales es un equipo muy bravo, quedó demostrado. El equipo está fuerte, muy contento por lo que hemos logrado. Tenemos un partido duro, ante un gran rival. Hay que hacer lo que nos pida el profe. Este equipo encontró una identidad de amor propio, de enfrentar cada partido como una final. Es un partido clave, tenemos que tener toda la precaución. Hay que hacer un gran partido”, declaró en rueda de prensa.

“Sabemos que América es un gran equipo, son muy fuertes. Tienen grandes nombres, atacan bien por fuera. Nosotros tenemos que ir a buscar el partido, estamos en casa, tenemos que ir a presionar”, complementó.

El zaguero central explicó que vienen complementándose bien en la defensa y que todo el que juegue responde de buena manera.

Leer más: El TAS rechaza las medidas cautelares del DIM: el campeonato se sigue jugando sin problemas

“Tenemos en la línea de 4 dos jóvenes que están arrancando, que lo están haciendo bien. Tratamos de transmitirles esa confianza. Tienen el respaldo del profe. Siempre hay que hacerle hincapié en que no se tienen que relajar. Ahora es donde más tenemos que dar. Nicolás (Zalazar) se ganó su lugar, por el amor propio y eso en el equipo hace un contacto importante. La otra vez le tocó a Howell (Mena) y lo hizo bien. Tratamos de demostrar la jerarquía y el amor propio”, señaló.

Sobre el gran momento que vive dijo: “La confianza ha sido la clave, el no entregarse nunca. Jamás bajé los brazos. Siempre he jugado, me he entregado al 100% por este club. Amo lo que hago. Siempre he sido de entrega y dar el máximo y así será siempre”.

El argentino, que dijo que todavía no lo han llamado para renovar su contrato (finaliza en diciembre), señaló que todos los equipos que están en las finales se lo merecen.

Leer también: Dura sanción a Efraín Juárez, DT de Nacional: tres años sin acceso a los estadios

“Uno descansa un poquito cuando juega la Selección. Se trabaja un poco en paz. Por algo todos estamos en finales. Son equipos duros, no podemos relajarnos con ninguno. A Junior hay que matarlo, ya quedó demostrado. Competimos bien en finales. Estoy contento en Junior, estoy jugando, siento el cariño de la gente. Hay que seguir así y no bajar los brazos”, manifestó.

Por último, Emanuel Olivera le envió un mensaje a la hinchada para que acompañe a Junior en el ‘Coloso de la Ciudadela’.

“A la gente decirle que los necesitamos, que son importantes para nosotros. Cuando ‘el Metro’ está lleno es algo muy positivo para nosotros. Es lo más lindo jugar con cancha llena, a mí me motiva mucho. Uno saca fuerzas de donde no tiene”, concluyó.