César Farías tiene todo listo para debutar en los cuadrangulares semifinales con Junior, este jueves, a las 8:30 p.m., ante América, en el estadio Metropolitano.

El entrenador le tiene respeto al rival que enfrentarán, pero aseguró que su equipo tiene la ambición suficiente para pelear por el cupo a la gran final.

“El respeto siempre está hacia el rival. Cuando uno entra a competir sabe que tiene que tener rebeldía, ambición. Estamos enfocados en nuestro equipo, en nuestras posibilidades. Este es un punto de inicio, nos sentimos bien. Hay que jugar con dedicación y pasión este partido por la camiseta de Junior. Las ambiciones tienen que ser muy grandes y estamos enfocados”, declaró en rueda de prensa.

“El temperamento no puede faltar, pero la presión ahora es para todos. Nosotros tenemos que manejar nuestras emociones correctamente. El partido dura 90 minutos. Sabemos lo fuerte que somos de local, lo que significa jugar acá. Tenemos que estar centrados. No podemos permitir que entre el desespero, porque podemos ganar el partido en la última acción. Veo a los jugadores bien y queremos comenzar con el pie derecho”, complementó.

El venezolano que tienen ilusión y que sus dirigidos entran muy bien a disputar esta fase del certamen doméstico.

“Yo soy admirador de Junior. A mí me ha tocado dirigir ante muchas Selecciones. Hoy arrancan con ilusión los ocho equipos y esperemos ser los afortunados y que por merecimiento propio lo podamos lograr. Aquí hay jugadores que saben ser campeones, que saben jugar estos partidos y eso nos da un plus. Lo más correcto es que manejemos la presión correctamente. Vine aquí con un compromiso de dar lo mejor de mí. Estamos en sintonía”, manifestó.

“Para ser campeón hay que jugar unas finales y para jugarla hay que clasificar. Todo eso se resume en tener el foco en el partido. Hemos podido aprovechar las sesiones largas. A pesar de las bajas hemos reconstruido una defensa sólida. Entramos bien”, añadió.

El técnico también dijo que está seguro que la hinchada va a acompañar al ‘Tiburón’ en este primer compromiso ante los caleños.

“Yo estoy seguro que la gente nos va a apoyar. En la calle he sentido el apoyo. No tengo ninguna duda que habrá ese apoyo. Los necesitamos y contamos con ellos. Sabemos que estarán presentes. Cada quien tiene una óptica y las palabras como quiere. Yo soy entrenador de fútbol, no soy periodista, ni motivador ni nada. Toda la vida he entrenado. El partido más importante es este. Hay que mirar las etapas correctamente”, expresó.

El estratega dijo que han sido momentos distintos los que ha vivido el conjunto rojiblanco este semestre, pero que ha podido encontrarle solución a todos los problemas.

“Son momentos diferentes. Siempre he reconocido la capacidad de Arturo, es un gran ser humano y gran entrenador. Si uno juega la final seguramente se altera cualquier planificación a futuro. Nosotros pudimos tener espacios para hacer microciclos”, declaró.

“Queremos un equipo agresivo, que sepa jugar con la pelota, que tenga un balance, que sepa defenderse bien. Al final la defensa gana campeonatos. Somos el equipo que menos comete faltas, nos defendemos con la pelota. No es que tengamos una teoría exacta, el fútbol no tiene una ciencia. Se debe tener un plantel metido y que se pueda adaptar a todo. Cuando hay problemas debes buscar la solución. No hemos tenido reparo, porque aquí no hay soberbia, solo decisiones firmes”, agregó.

Por último, César Farías dijo que Andrés Colorado ya está disponible para jugar y que Bryan Castrillón no se alcanzó a recuperar.

“Colorado está disponible, Castrillón y Yani Quintero no están disponibles. Uno está donde lo tratan bien, donde lo quieren y necesitan a uno. Ayer vi el partido con don Fuad y su familia y siento el apoyo. Eso uno lo tiene que disfrutar y corresponder. La logística de un club grande como este está en manos de personas especializadas. Yo no soy de dar la convocatoria. En condiciones naturales Mele no podría estar a menos que tuviera un avión especial para llegar. Veremos cuando pueda aterrizar en la ciudad”, concluyó.