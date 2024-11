El primer objetivo lo cumplió. El entrenador César Farías logró la clasificación con Junior a los cuadrangulares semifinales de la Liga-II este jueves, al golear 3-0 al Deportivo Cali en el estadio Metropolitano.

Pero el venezolano sabe que aquí no se acaba esto. Ahora deberá afrontar la ‘Fiesta de Fin de Año’ y buscar el título del certamen doméstico con el conjunto rojiblanco.

“No fue nuestro mejor partido. También era un juego donde había presión, en el que los otros rivales también ganaron y un mínimo error te dejaba afuera de la clasificación. El no jugar tu mejor partido, pero competir bien es importante también. A partir de ahí es otra cosa. Cali venía sin presión, ya había salido del tema del descenso, tomó sus precauciones en defensa, pero se soltó a jugar. Armó una buena línea de cinco. Nos posicionamos en una línea del campo que es la que no acostumbramos, pero creamos situaciones de gol. Lo más importante es que ya se comienza de cero, es diferente, porque la presión es para todos”, manifestó en rueda de prensa.

El orientador señaló que su equipo actualmente ya tiene un estándar bien definido y que todos los jugadores están preparados para actuar.

“El equipo en este momento tiene un estándar de juego, llega en buenas circunstancias. Son seis partidos seguidos que el equipo no pierde, cuatro que no recibe gol. Hicimos nueve goles en seis partidos. Entra un jugador, sale el otro, tapa Mele, tapa Martínez. El equipo no se resiente. El equipo tiene cómo echar mano y tiene un funcionamiento regularizado que le permite competir. En cuadrangulares necesitamos un plus, la mayor seriedad de nuestros jugadores. Hay que entender que llegó el momento en el que nos vemos a los ojos todos y todos estamos iguales. Hay que dar lo mejor de cada uno, podremos rotar, los juegos son seguidos, desgastantes, pero tenemos de dónde escoger”, señaló.

“Uno sabe que los jugadores están preparados. Tuvimos una expulsión y un lesionado. Para el partido siguiente requerimos dos elementos, tenemos dónde elegir y seguramente nos van a dar la mano necesaria que tengamos en el momento y van a aprovechar su chance como lo han hecho todos los que han entrado”, complementó.

El venezolano habló del grupo que le tocó junto al América, Tolima y Once Caldas.

“El campeonato colombiano es difícil de 20 y en un cuadrangular cuando ya quedan ocho es parejo. Este equipo tiene respuestas ante las dificultades. Desde que estoy acá se le ha ganado al Medellín, Pereira, empatamos con Once Caldas, con Millonarios, le ganamos al Cali. Estos jugadores han demostrado que saben jugar estos partidos y que por algo han sido campeones. Tenemos que tener el hambre y el fuego sagrado interno que nos inspire para dar lo mejor de cada uno de nosotros”, comentó.

Por último, César Farías se mostró positivo para lo que viene y le pidió respaldo a la hinchada en estos cuadrangulares.

“La familia que me trajo acá es gente exigente y ganadora en todo lo que hace y quiere siempre lo mejor que hace en esta ciudad, en el equipo. El que trabaja 31 años en esta profesión tiene que tener algo. Uno tiene aspiraciones, sueños. Cuando vine aquí llegué con la ilusión de ser campeón, como lo he hecho en otros países. Esta es una oportunidad que la voy a defender con mis mejores argumentos, sabiendo que en Colombia no he podido hacer una pretemporada ni armar un equipo”, señaló.

Y concluyó: “Siento que tengo jugadores que saben ser campeones, que tienen experiencias. El partido que viene podemos jugar más sueltos. Queremos ir por más, es más difícil, más duro, pero Junior tiene una fortaleza de local que se hace sentir. Esperemos que la gente empiece a llenar el estadio, que nos aliente, nos ayude a llevar esto adelante para ver si entre todos podemos conseguir una gran conquista”.