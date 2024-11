No hay mañana para el equipo de César Farías. Hoy hay que ganar. Así de sencillo. Junior recibe la visita del Deportivo Cali este jueves, a partir de las 7 p.m., en el estadio Metropolitano, por la jornada 19 de la Liga-II.

Leer también: El colombiano Nairo Quintana, sin equipo para el 2025

El equipo rojiblanco llega a esta fecha dependiendo de sí mismo. Una victoria lo instalará en los cuadrangulares semifinales. Si no gana deberá esperar lo que suceda con Fortaleza, Pasto y Medellín.

Pero no hay que llegar a depender de nadie. El onceno currambero tiene la obligación de vencer a un Cali que no juega por nada (ya se salvó del descenso) y que visitará el ‘Coloso de la Ciudadela’ solo para cumplir con el calendario.

El entrenador César Farías no se guardará nada para este partido. Además del triunfo y la clasificación buscará que su equipo deje atrás esa mala racha de tres juegos sin marcar.

Leer más: Colombia va con todo para ganarle a Francia en la Billie Jean King Cup

La única baja confirmada que tendrá el equipo es la del golero Santiago Mele, quien está concentrado con la selección de Uruguay.

En la defensa se espera que reaparezca el lateral Yéferson Moreno, quien estuvo ausente en el juego anterior contra Once Caldas en Manizales.

Edwin Herrera seguiría siendo titular, pero esta vez por sector izquierdo para darle descanso a Jhon Navia. Los centrales seguirán siendo los argentinos Emanuel Olivera y Nicolás Zalazar, quienes vienen cumpliendo con un gran papel.

Leer también: Colombia va con todo para ganarle a Francia en la Billie Jean King Cup

En el mediocampo, Jhon Vélez regresaría en lugar del magdalenense Víctor Cantillo, quien tuvo un buen juego frente al ‘Blanco Blanco’. Didier Moreno se mantendrá en esa primera línea de volantes.

En el frente de ataque, Yimmi Chará será el hombre de las ideas y José Enamorado estará por el sector derecho.

La gran duda que tiene el entrenador venezolano será quién jugará por la izquierda. Bryan Castrillón ha venido actuando en los últimos juegos, pero para este Luis ‘Cariaco’ González y Yairo Moreno tienen muchas chances de ocupar su lugar.

A diferencia del juego pasado, para este el DT sí pondrá a un delantero de referencia, el cual será Carlos Bacca, quien entró en el segundo tiempo ante Once Caldas.

No se esperan grandes cambios en la formación titular. Pero no importa quien juegue, hoy hay que ganar, así de sencillo. Para clasificar y para no sufrir. No haya mañana. Que todo sea alegría.