Es la hora de ganar en la altura. No hay de otra. Junior visitará al Once Caldas este lunes, a partir de las 6:20 p.m., en el estadio Palogrande, de Manizales, por la jornada 18 de la Liga-II.

El equipo rojiblanco necesita sí o sí de una victoria para llegar a los 30 puntos, prácticamente asegurar su clasificación a los cuadrangulares semifinales y no depender de nadie en la última fecha del ‘todos contra todos’.

No será una misión para nada fácil. Y más si se tiene en cuenta que el entrenador César Farías no ha podido conseguir ningún triunfo fuera del Metropolitano. Los únicos tres puntos que ganó lejos de casa los consiguió en el escritorio ante Atlético Nacional por los disturbios que se dieron en el Atanasio Girardot.

En cuatro juegos de visita, perdió dos y empató en otros dos. Lo más preocupante fue que en casi todos esos partidos el equipo no se vio bien y le costó bastante generar ocasiones claras de gol.

La tarea es complicada también porque tendrá que ir a los 2160 metros de altura que tiene la ciudad de Manizales, una plaza en la que no suma de a tres desde el pasado 25 de enero de 2021.

Ese día ‘el Tiburón’ se impuso 2-1 por la segunda fecha de la Liga-I con goles de Miguel Ángel Borja y de Fredy Hinestroza. Luego de eso se han jugado dos partidos más en suelo manizalita y esos dos compromisos han sido triunfo para los blancos.

El onceno currambero no consigue un triunfo en la altura desde el 14 de mayo, cuando derrotó 1-0 a Liga de Quito en Ecuador por la quinta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

La racha no es para nada positiva, viene de perder ante Millonarios en el Campín, Pasto en el estadio Libertad y en el único compromiso con el venezolano como DT en la altura cayó 1-0 frente a La Equidad en el estadio Metropolitano de Techo.

Para la misión de romper la racha sin ganar en la altura y asegurar la clasificación, el orientador no podrá contar con el golero Santiago Mele, quien ya se unió a la convocatoria de la selección de Uruguay.

Tampoco viajó el lateral derecho Yéferson Moreno, por lo que en su lugar aparecerá el cartagenero Edwin Herrera. El delantero Marco Pérez sufrió un golpe en su pierna derecha en el anterior cotejo contra Millonarios y tampoco hace parte de la nómina.

Las novedades en el listado de viajeros del equipo son el golero Jaime Acosta, el lateral Jhon Lerma y el volante Luis ‘Cariaco’ González, quien no estuvo en el partido anterior debido al límite de extranjeros.

No se esperan muchos cambios en la formación titular del equipo, salvo el ingreso de Jefferson Martínez y de Herrera. Andrés Rodríguez también volvería a la alineación inicialista en lugar de Carlos Bacca, mientras que Yimmi Chará volverá a ser el hombre de las ideas.

Por los lados del rival, viene de cuatro partidos sin ganar y con 30 puntos buscará asegurar su paso a la siguiente ronda del certamen local.

La tarea no es fácil, para nada, pero hay que hacerla. Junior visita a Once Caldas con una sola misión, volver a ganar en la altura y lograr su clasificación a los cuadrangulares semifinales.