César Farías no sacó excusas. El entrenador de Junior considera que a su equipo le faltó algo de chispa arriba en el empate 0-0 ante Millonarios, un rival que, para él, hizo su trabajo y por eso pudo llevarse un punto del estadio Metropolitano.

“Sin ninguna duda Millonarios hizo un buen partido, por eso se lleva un punto de acá. En el primer tiempo estuvimos solidos defensivamente y eso es importante en un equipo ganador. Cuando empiezas a revisar en los últimos 4 partidos, tenemos solo dos goles en contra. Hicimos menos faltas que Millonarios. Solamente hemos recibido una amarilla en los últimos dos juegos, porque nos dedicamos a jugar, a no cometer faltas. Millonarios jugó bien, pero cuando uno revisa la data, nosotros terminamos siendo superiores en muchos aspectos y eso fue porque fuimos propositivos ante un gran rival”, manifestó en rueda de prensa.

“Nosotros sabíamos cuáles eran los minutos fuertes de ellos y que nos teníamos que proteger y cuáles los débiles en los que teníamos que ir por ellos. Estamos en deuda con el gol, no hemos podido marcar en los últimos dos partidos. Seguimos sumando, hay seis puntos en disputa para lograr la clasificación. Venimos estables, de los últimos 4 partidos hemos sumado ocho puntos. Hay que pasar rápido la página, corregir, entender que no tenemos que jugar con desespero. Nosotros tenemos un poco más de presión. Eso también es bueno para nosotros, porque nos preparar para el siguiente paso, nos obliga a estar más enfocados que nunca”, complementó.

El DT expresó que los arqueros de ambos clubes fueron determinantes en ciertos momentos del juego con sus atajadas.

“Nuestro arquero nos salvó dos veces, pero el de ellos sacó seis pelotas claras. Nosotros siempre teníamos contrapresión, no nos quedamos colgados. Ellos jugaron mucho fútbol de posesión por varios minutos. Cuando tuvimos la pelota tuvimos chances, pero no concretamos. Pedirle disculpas a la gente, porque le queríamos regalar el triunfo y ponernos más cerca de la clasificación, pero también hay cosas que nos permiten ver los siguientes partidos con optimismo”, comentó.

Eso sí, el venezolano lo que le exigió a sus dirigidos es que siempre tienen que tener intensidad en el partido y dejó en claro que para jugar los 90 minutos “tienen que dejar el cuero”.

“Yo entiendo que los goles se hacen en el área y yo entiendo que no estábamos teniendo la fuerza ahí y que estábamos dejando a Carlos (Bacca) solo. Los punteros le han dado muchos resultados a Junior, pero estos son los mismos jugadores que en partidos pasados me dicen que los saques. Lo cierto es que los futbolistas que pretendan jugar los 90 minutos tienen que dejar el cuero, porque eso es lo que quiere la gente y es lo que queremos todos. Hay que dejar el cuero. Y si no es influyente en el juego, tiene que salir de la cancha, a pesar de que me critiquen. Nosotros necesitamos gente que se mate adentro, porque la gente nos viene a alentar y Barranquilla quiere que clasifiquemos. Aquí no se va a negociar el esfuerzo, no se puede aparecer solo con una jugadita. Hay que correr 90 minutos y estar concentrado en el partido, porque sino no va a poder jugar”, señaló.

“El equipo tiene una estabilidad que, si arrancando todos de cero en el cuadrangular, vamos a ser muy duros. Hemos sumado en los últimos cuatro partidos, podemos hacerlo en los dos que vienen. Vamos a afinar los pequeños detalles. Salgo un poco molesto. Nosotros podemos perder, empatar o ganar, pero aquí nos jugamos la vida. Y no es un ratico, es jugada a jugada y es el equipo que nosotros queremos tener. Estamos vivos, sumamos un punto, estamos estables. Nos toca una semana dura, pero estamos preparados”, agregó.

El orientador explicó también que si hubiesen anotado el juego habría cambiado por completo.

“Empezamos a jugar dos partidos en la semana y sostener eso necesita otro tipo de preparación. Los jugadores que salieron con mejor rendimiento futbolísticamente fue Zalazar, que había descansado. Es una realidad. No puede ser excusa, también tiene que estar la capacidad de nosotros para sacar adelante y manejar un plantel amplio. No creo que no tuvimos intensidad, hay que reconocer que el rival jugó un partido bueno y sin presión. Nosotros no tuvimos la fortuna de marcar un gol, porque si lo hubiésemos hecho ellos tienen que salir a buscar y es otro tipo de partido”, manifestó.

“Ha faltado el poquito para meterla en el momento indicados. El esfuerzo no se puede negociar. A la gente se ve que no le gusta que los jugadores caminen. Si tuviéramos a uno que caminando nos diera demasiado en ataque no lo saco, pongo a los otros 10 a defender, pero no lo tenemos. Quedan seis puntos en disputa y vamos a hacer lo imposible por clasificar”, añadió.

Por último, César Farías habló acerca del regreso de Yairo Moreno y dijo que todavía le falta recuperar el ritmo de competencia.

“Yairo no está en su mejor versión. Si tiene que recorrer 60 metros no nos va a rendir. Viene de una lesión, le costaron los minutos del final, pero tiene una calidad que todo el mundo conoce. Nosotros estábamos tratando de meter gente al área porque Millonarios se estaba metiendo atrás. A Millonarios hay que meterles el balón adentro. El fútbol va cada día más a la flexibilidad. Hay que entender que Yairo nos podía dar una opción ahí. Quedaron espacios en los que apareció Navia. Terminamos cobrando muchos más tiros de esquina, eso quiere decir que buscamos más el gol. El fútbol necesita de sorpresa, de engaño, si todos hacemos lo mismo será difícil que el partido no quede 0-0″, concluyó.