Aunque no se consiguió el objetivo de la clasificación, César Farías tuvo un gran respiro. Y no es para menos. Su Junior tuvo un gran partido y venció 2-0 al Medellín este miércoles, un resultado que forzó la definición por penales, en la que el cuadro antioqueño ganó por 4-3 y avanzó a los cuartos de final de la Copa Colombia.

Relacionado: Junior 2, Medellín 0: recuperación sin final feliz

Más allá de la eliminación, el equipo rojiblanco se vio bien y fue ampliamente superior a su rival. Así lo resaltó el estratega, que aseguró que fueron los “amo y señores de la serie”.

“El segundo gol tiene una elaboración tremenda. Hasta el 75 estuvimos siempre atacando. Ya después nos respetamos un poco, a ellos los cambios lo ayudaron. Tuvimos los cambios forzados de Yairo, Castrillón, se fusiló ‘Tití’. Acabó con el mito de que es un cerrador nada más. Contento por muchos motivos. Llevamos tres tiempos en cero, que nos estaba costando mucho. No sufrimos en defensa sino en un saque de banda que Mele pudo rechazar. Fuimos los amo y señores de la serie entera”, dijo en rueda de prensa.

“Hasta el minuto 75 fue todo nuestro, después fue un partido parejo. Resaltar que levantamos un partido perdido en Montería. Hoy remontamos un 2-0. Cuando escuchaba que el equipo no remontaba vi que remontaron un 3-0 ante América. Aquí hay jugadores que saben cuál es la vía y cómo se juega para ganar. Me siento identificado con lo que mostró la gente en el estadio, siempre alentó al equipo. Esto quiere decir que podemos clasificar”, complementó.

El orientador dijo que trabajan para ser un equipo que proponga ante cualquier rival.

“Estamos trabajando para ser un equipo propositivo. Podemos hablar de las bondades del equipo porque ganó y perdió la serie en penales. Hay otros partidos que no pudimos jugar tanto tiempo, pero que sí iniciamos el juego en ideas y acciones siendo más que los rivales. Eso pasó en todos los partidos anteriores. 15, 20, 22 minutos recibíamos un gol y tardábamos en reaccionar. Yo sabía que hoy íbamos a ganar, tenía la esperanza de que lo íbamos a remontar, pegó en el palo, la sacó el arquero en el ángulo”, afirmó.

“Hay pequeñas tareas que te suman para el juego colectivo y uno ve que eso está pasando. Están posesionados para la segunda pelota, batallan, generan una presión alta. Los volantes de primera línea con mucha personalidad, los centrales presionan. Tuvimos la baja de Cantillo, que había sido nuestro mejor hombre en Montería, porque genera fútbol. Entró Vélez y se vació, porque ni siquiera lo saqué. Ver lo que jugó Moreno, Navia a uno lo llena de expectativa. Bacca fue a meter el penalti, lo mismo Marco. Son tipos que nos darán mucho con su experiencia”, añadió.

El DT aseguró que será clave conseguir los tres puntos ante Patriotas, el próximo domingo, a las 7:20 p.m., por la Liga-II.

“Vamos a pensar en el partido del domingo, a sumar los tres primeros puntos en Liga y que empiece a ser un tránsito que nos permita clasificar. Dios sabe por qué hace sus cosas. No estamos preparados para la doble competición este semestre. Tenemos muchos lesionados. Los menos experimentados están creciendo y eso le da respaldo a la esperanza que tiene la gente. Va a ser dura la clasificación, pero si nos dejan entrar ya saben para qué vamos a estar”, comentó.

“Hay que concentrarnos en sacar los tres puntos el domingo, corregir unos detalles y seguir conectándonos con la gente. Es maravilloso como empujan. Que no se vuelva a repetir otra guerra, que solo sea fútbol. Que haya paz y que pueda la familia barranquillera venir a disfrutar a Junior”, agregó.

El timonel venezolano resaltó lo hecho por jugadores como Jhon Vélez, Yéferson Moreno y Jhon Navia.

“Vélez también rindió con ‘el Flaco’ (Cantillo) en Montería. Ellos se encargaron de todas las entradas y nos permitió rescatar un punto importante en la clasificación. Nuestro deber es comprender todo el entorno y tratar de seducirlos a un crecimiento, a que sean proactivos y se desafíen a sí mismos. Sembramos una sana competencia. Cantillo iba a jugar hoy y entró Vélez y lo hizo bien”, manifestó.

“Nadie pensó que Navia y Moreno iban a jugar el quinto partido, pero Herrera ha jugado todo y los jugadores no son máquinas, son muchos partidos. Tenemos que aprovechar el recurso humano que tenemos, esta hinchada, las instalaciones del club, los beneficios que nos da Junior. Todo el mundo sabe que este es un equipo ganador y los que estamos aquí tenemos que estar en la misma sintonía. No hay posibilidad sin trabajo. Estamos dando el alma. Estamos haciendo lo mejor que sabemos hacer, que es trabajar. Si no nos rendimos vamos a lograr cosas buenas. Siento sensaciones buenas con los jugadores. El domingo es un partido necesitamos ganar entre todos”, apuntó.

Por último, César Farías expresó que todos en el equipo están poniendo de su parte para sacar el semestre adelante.

“Cada quien está poniendo lo suyo. Entiendo que un club grande siempre tiene que ganar, pero las cosas necesitan tiempo. Cuando se pierde uno no puede hablar de las cosas positivas y la primera vez que perdimos que venían partidos como este. Si jugamos más partidos vamos a ganar bastante. Hoy le llegamos mucho al Medellín. Si seguimos así haremos sentir la localía”, concluyó.