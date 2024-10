No salió conforme. Quería anotar y avanzar a los cuartos de final de la Copa Colombia. A pesar de que Nicolás Zalazar fue considerado uno de los jugadores más destacados del partido, el argentino terminó con amargura por la eliminación de Junior ante Medellín en definición por tiros desde el punto penal (4-3), después de imponerse 2-0 en los 90 minutos.

Zalazar defendió con firmeza, garra y carácter, pero también ayudó a la ofensiva mostrándose como un punto de apoyo y proyectándose repentinamente. Estuvo a poco de anotar a través de un cabezazo y en un contragolpe que él comenzó y finalizó. Además, intentó un remate de larga distancia.

Éder Chaux, el jugador más destacado del ‘Poderoso’, el que evitó que la remontada se consumara en viarias oportunidades, le ahogó el grito de gol al zaguero gaucho.

“Me voy con bronca, con un sabor amargo por no poder convertir, pero bueno, yo creo que uno trabajando así, está más cerca del gol. Espero que llegue en cualquier momento”, dijo Zalazar.

La situación de gol que más le dolió desperdiciar fue la segunda, la que propició y concluyó. Hubiera sido un golazo si la acierta.

<br/>“Pudimos someter al rival, pudimos ir a buscar esos goles desde el primer minuto hasta el minuto 90, creamos todas las situaciones nosotros y dominamos el partido. Ellos tuvieron una sola situación de gol y fue en el segundo tiempo de cabeza, después no recuerdo otra. Pero nosotros ya hoy no nos podemos quedar con esto. Fue una situación buena, lamentablemente perdimos con penales, pero ya tenemos que pensar en el domingo (ante Patriotas) y conseguir los tres puntos”.

“Me da un sabor amargo porque recuperar desde ahí atrás y que los delanteros, ya en esa posición, me tengan en cuenta, y que no termine gol, es una lástima. Como se dio ya el partido, perder en los penales y no poder convertir ese gol… me voy reprochando esas cosas. He estado cerca del gol y no he podido convertir, cabezazo con Águilas, cabezazo con Nacional, este cabezazo ante Medellín. Tengo que seguir trabajando y afinando esas cosas para poder subir al equipo”, declaró el defensa central de 27 años de edad.

“Muy pocos me dicen ‘el Dengue’”, expresó Zalazar. pic.twitter.com/uUxzEHEIs7 — Deportes El Heraldo (@DeportesEH) October 3, 2024

‘El Dengue’, al igual que gran parte de la afición, cree que pudieron haber seguido de largo durante los 90 minutos y ganar 3-0 o 4-0.

“Uno también tiene que regular muchas veces. Buscamos ese segundo gol, pero no nos podíamos regalar tampoco atrás porque ya habíamos conseguido el empate. Fuimos en busca de ese tercer gol que tanto deseábamos, pero bueno, siempre tratando de cuidar ese cero que nos venía costando en los partidos anteriores”, comentó.

Johnny Olivares /El Heraldo Nicolás Zalazar y Yimmi Chará La jugada de gol que Yimmi Chará le puso a Nicolás Zalazar. El argentino remató fuerte, pero el cancerbero Éder Chaux rechazó.

Zalazar ha jugado cinco partidos consecutivos, todos bajo el mando de César Farías, y en este encuentro de la Copa Colombia se le vio su desempeño más sobresaliente. “Yo creo que a eso me lleva una continuidad de partidos. Yo en mi criterio nunca me excuso, siempre tengo autocrítica, pero después de un largo tiempo de inactividad, me costó algún otro partido, pero creo que es normal después de tanto tiempo sin jugar. Yo quiero tener esta versión, por eso me trajo el profe Reyes. Hoy, el profe Farías, por ponerme. Tengo que mantener este nivel”, puntualizó.