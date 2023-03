Reperesentate de Linda Caicedo dio detalles del fichaje con el Real Madrid

“Con el Real Madrid empezamos a hablar en noviembre. El proyecto de ellos siempre nos encantó, es un equipo muy joven, incluso el equipo en sí que bajo la marca del Real Madrid lleva muy pocas temporadas. Ellos le están apostando muy fuerte al fútbol femenino, están haciendo contrataciones extremadamente importantes con jugadoras súper jóvenes como Linda Caicedo y leyendas de selecciones europeas, esa combinación fue un proyecto que nos gustó muchísimo”, indicó Terreros en una entrevista con El Alargue de Caracol Radio.

De acuerdo con el representante, la decisión de llegar a la escuadra madrileña la tomó la propia Caicedo, quien colocó el tema monetario en un segundo plano.

“La gente piensa que Linda pudo ir al Real Madrid porque yo como representante recibí algún tipo de dinero, pero no, ella fue la que tomó la decisión y no fue monetaria porque había otros proyectos que ofrecían muchísimo más dinero. El proyecto del Barcelona fue excelente, no solo monetariamente sino de futbol. Es uno de los mejores equipos del mundo en el fútbol femenino. Los rumores de que iba a la reserva es mentira, ellos querían a Linda para el primer equipo. Pero Linda estudió todas las ofertas y se decidió por el Real Madrid”, complementó.