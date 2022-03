Renzo Viloria, la otra carta local en el Mundial

Cuando todo parecía indicar que el departamento del Atlántico solo tendría un representante en el Mundial de Kitesurf, que se realiza en las playas de Salinas del Rey, el nombre de Renzo Viloria cayó por sorpresa e hizo que las posibilidades del departamento para conquistar el primer puesto aumentaran.

Este deportista, que desde hace 10 años practica este disciplina, será junto a Duván Macías la representación atlanticense en este campeonato, que se celebrará hasta el domingo en Juan de Acosta.

Su confirmación en el evento se dio sobre el final de la tarde del pasado martes, pero eso no fue impedimento para que fuese uno de los primeros en llegar a la inauguración de la valida, en la cual estuvieron presentes todos los competidores.

No le temé a los retos, ni a la fuerte competencia que habrá con los internacionales, que son los grandes favoritos al título, sino todo lo contrario, cree y confía en sus cualidades y capacidades para festejar y hacer respetar su casa.

“Para mí es algo bastante emocionante esto. Es mi primer torneo internacional, espero mostrar todo lo que he venido haciendo todos estos años. Estoy agradecido con todos y es un gusto para mí estar acá. Hace poco más de 10 años práctico el kitesurf. Soy de Puerto Colombia. Como me dedico a esto, me la he pasado alrededor del mundo realizándolo. He competido en dos nacionales en los que quedé en el primer puesto. Ahora probaré en este internacional para ver cómo me va”, le señalo el atleta a EL HERALDO a pocas horas de comenzar su turno en el mar.

“Honestamente el nivel es muy alto. Hay que dar lo mejor, hay que mostrar lo que es Colombia en la parte deportiva. No todo es fútbol, también tenemos el kitesurf en toda la Costa. Daré lo mejor de mí para lograr los resultados”, agregó.

Este porteño, que venía preparándose a parte y que tiene experiencia en otras válidas nacionales e internacionales, explicó cómo ha sido su rutina y lo que le ha ayudado para competir y representar de buena forma al país.

“Yo me había inscrito hace más de dos meses, que fue la preinscripción. Yo casi no me socializó con los medios nacionales, lo hago a mi manera, solo, porque ustedes no me conocían. Soy Renzo, soy de Puerto, vengo con ganas de representar y dejar el nombre del departamento en alto”, manifestó el nacido en Puerto Colombia.

“Soy muy disciplinado. Como sano, trato de no tomar bebidas alcohólicas. Este es un deporte extremo, pero se pueden conseguir resultados positivos. Queremos dar la sorpresa en el Mundial. Vendrá algo nuevo, porque siempre sale una acrobacia nueva porque nosotros somos atletas de alto rendimiento que podemos sacar cosas innovadoras en nuestras rutinas”, añadió.

Sobre la participación de los colombianos en el certamen dijo que “Colombia puede apartar cupos a otros competencias internacionales con algunos de nuestros deportistas. Tenemos varios competidores que darán lo mejor y que pueden sorprender en este Mundial”, finalizó.