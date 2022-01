Rueda responde a críticas y saca pecho: “Estamos en zona de clasificación”

Sacó pecho. Reinaldo Rueda, que ha sido blanco de críticas en las recientes semanas por sus convocatorias y por la sequía anotadora de la selección Colombia en los últimos cinco partidos de la Eliminatoria Sudamericana al Mundial de Catar-2022, resaltó, con un tono un tanto enérgico en algunas frases, que el combinado patrio ha escalado en la tabla de posiciones del clasificatorio desde que se encuentra bajo su mando.

“Somos optimistas, somos positivos, estamos ante un equipo que trabaja con una gran disposición y profesionalismo. Somos conscientes de lo que hemos logrado, de lo que estamos viviendo y de lo que tenemos en solo seis meses de trabajo. De junio a noviembre pasamos de un séptimo a un cuarto lugar, saldamos una deuda de goles y estamos en zona de clasificación”, destacó Rueda en la conferencia de prensa virtual que entregó de cara al crucial partido contra Perú, este jueves en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, a partir de las 4 p.m.

“Eso lo ha logrado el equipo con todas las dificultades, con todas las deficiencias, con un fútbol amarrete, defensivo, sin gol”, continuó el DT haciendo alusión irónica a quienes consideran que su propuesta futbolística es timorata y conservadora.

“Pasamos de un séptimo lugar a un cuarto lugar”, ratificó. “Ahora está la preocupación, se quiere atesorar ese cuarto lugar, se quiere mejorar ese cuarto lugar, estamos haciendo lo mejor posible, cada uno de nuestros jugadores vienen con esa gran disposición y mentalidad, unos por jugar su segundo mundial, otros por su tercer mundial, otros por su primer mundial, entre nosotros mismos se ha generado un desafío”, agregó Rueda.

No obstante, en sus primeras respuestas, Rueda aseguró que “todas las críticas hay que aceptarlas y asimilarlas mientras no se haga gol”.

“HABLEMOS DEL PARTIDO DE MAÑANA”

El entrenador del representativo nacional se notó incómodo ante los interrogantes que cuestionaban o pretendían averiguar sobre sus criterios para hacer la convocatoria de los partidos ante Perú y Argentina.

“Con el respeto que se merecen, creo que debemos hablar del partido ante Perú”, solicitó.

Ante un comentario que pretendía averiguar el porqué llamó al volante Víctor Cantillo en lugar del delantero Luis Fernando Muriel y a Luis Javier Suárez por el cupo de Jefferson Lerma, Rueda manifestó: “Eso me parece una cosa muy pequeña, no tiene situación de análisis. Nosotros como Federación no podemos informar algunas cosas hasta que el club no las publique. Es una pena, pero es así”.

Rueda explicó que hay informaciones o situaciones que son de manejo privado y que no se pueden dar a conocer públicamente por unos protocolos entre las federaciones y los clubes y que a veces son interpretadas de una forma errada por los medios y la gente.

RESPETO A PERÚ

Sobre Perú, el rival de este viernes, se refirió con absoluto respeto, pero con confianza en lo que puedan ofrecer sus dirigidos.

“Yo creo que es un partido que hay que trabajarlo con todas las variantes posibles en la parte ofensiva, conscientes de que enfrentamos a un rival que tiene muy buenas variantes”, afirmó. “Hay que intentar poner nuestras condiciones, siempre con todo el respeto que se merece el rival, por la historia y el fútbol que tiene Perú”, añadió.

SEQUÍA ANOTADORA

Consideró que la sequía anotadora “es una racha, a veces inexplicable” y que “se ha analizado” de todas las maneras posibles.

“Se han analizado muchos factores en muchos órdenes, como lo decía Rafa (Santos Borré), en los movimientos futbolísticos, acompañamiento, la parte sicológica y en análisis de video, los jugadores han trabajado cada uno con un coaching individual en esa reflexión y realimentación sobre los aspectos a mejorar para que todo lo que desarrolla Colombia se transfiera en eficacia frente al arco rival”, comentó Rueda.

“La estructura de juego que se plantea en los entrenamientos, lo que se hace en la parte teórica, en retroalimentación, análisis de video, correcciones y autocrítica, en todo eso está el trabajo”, agregó.

YASER ASPRILLA

El timonel de la Selección dio a entender que el juvenil del Envigado, Yaser Asprilla, se encuentra en un proceso de crecimiento y que lo quería convocar desde hace tiempo.

“Está en ese proceso de inducción, para nosotros ha sido muy grato la aparición de este chico, su gestión en el Envigado en 2021, y por eso su designación para estar en la convocatoria”, explicó.

“La idea es llevarlo de a poco, que vaya asimilando la intensidad y exigencia de una selección nacional. Es algo que pensé desde antes, pero por lo que estaba viviendo Envigado en su momento, en la búsqueda de la clasificación, no fue cedido y por eso se retrasó su convocatoria”, puntualizó.