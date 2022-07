“Quiero inmortalizar el boxeo profesional colombiano”: Yuberjen Martínez

La cuenta regresiva ya está en marcha. Yuberjen Martínez cuenta los días y las horas para lo que será su debut en el boxeo profesional dentro del coliseo Sugar Baby Rojas de la ciudad de Barranquilla, el próximo 29 de julio.

El sudor no para de bajar por su frente, ni quitándose la ropa de entrenamiento frente a un ventilador. Una señal que evidencia un ritmo intenso y un buen entrenamiento, normal en un deporte como este. El púgil de Turbo todavía no termina de asimilar el cambio de enfoque en su preparación, pero disfruta el proceso de pasar de aficionado a profesional.

“Hay mucha diferencia, son ramas muy distintas. Por lo general, tiendo a confundirme. Todavía tiendo a dar golpes de más que es lo que hago en el amateur. No obstante, me he dado cuenta que en el profesionalismo se valora mucho más la pausa y la inteligencia. Acá, entre más rápido terminemos un combate mucho mejor. Lo más difícil para mí ha sido el entrenamiento tan largo, todo se trabaja en una sola jornada”, afirmó a EL HERALDO.

Aunque su ilusión va direccionada a portar un título mundial, su mente no descarta por completo la idea de representar al país en otros Juegos Olímpicos. Antes por el contrario, intenta buscar la integralidad entre ambas ramas.

“Si llego a volver al aficionado para los Juegos Olímpicos seré un boxeador mucho más completo, pues a todo mi recorrido le agregaré esta experiencia profesional. Es algo magnifico. Seguramente, tendré mucha más tranquilidad a la hora de afrontar los combates”, resaltó Yuberjen.

Martínez piensa en el presente y no se llena de ansiedad por el futuro. Lo del título mundial solo es un deseo, no le quita el sueño. Comprende que debe ir labrando su camino paso a paso y confía estar dentro de las manos correctas para que su carrera profesional vaya bien encaminada.

“La idea es posicionarme lo más rápido posible para alcanzar un título mundial, es uno de mis sueños. Sin embargo, es algo por lo que ahora mismo no me preocupo. Considero que debo ir escalando año tras año para tener luego esa fortuna de obtener el cinturón. Seguramente, realizaremos dos o tres combates este 2022 y después me pondré en las manos de mi representante para ver cuantas peleas seguirán. Todavía no he indagado sobre el campeón que quisiera enfrentar, simplemente tengo la certeza que soy una ficha fuerte que viene con hambre por seguir adelante e inmortalizar el boxeo profesional colombiano”, destacó.

Yuberjen Martínez avanza rápidamente en su preparación y espera dejar una buena imagen en su debut dentro el boxeo de paga cuando se mida, ante el venezolano Jeison Hernández, el próximo 29 de julio, en el coliseo Sugar Baby Rojas.