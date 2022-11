¿Quién era Juan Carlos Restrepo?, el padrastro de James Rodríguez

“Tuve suerte y fortuna de estar con él. Siempre ha estado allí y siempre me apoyó. Fue el que me apoyó para que jugara al fútbol. Me puso en una escuela. Vio que tenía talento y condiciones para jugar. Lo considerado mi padre”, aseguró Rodríguez.

Entre tanto, cuando Rodríguez llegó al Real Madrid, después del Mundial de Brasil 2014, Restrepo había asegurado que el jugador a pesar de la fama y el dinero que había conseguido en ese momento, no había cambiado sus hábitos.

"Siempre le dejé enseñanzas porque es lo único que le puede dejar uno a los hijos, y creemos que tiene la madurez espiritual, psicológica, y profesional para saber que la fama le llgó y el dinero, pero sus hábitos normales no han cambiado", dijo Restrepo en una entrevista con RCN Radio.

Juan Carlos Restrepo era un ingeniero de sistemas que siempre estuvo envuelto en el fútbol. Fue un promotor del fútbol aficionado en Colombia, especialmente en el departamento del Tolima.