“Merecimos empatar, pero se acabó el sueño”: Queiroz tras derrota de Irán

"Naturalmente, el sueño se acabó. Creo que un empate hubiese sido más justo, pero el fútbol castiga al que no marca; y nosotros no lo hicimos", declaró el ex técnico del Real Madrid y de la selección de Portugal en la rueda de prensa posterior al partido, disputado en el estadio Al Thumama de Doha.

"En este partido, la primera parte fue para Estados Unidos; fueron más rápidos, crearon oportunidades y pudieron marcar. En la segunda fue lo contrario: empezamos a cerrar sus movimientos, tuvimos una reacción fantástica, los metimos atrás y creamos más oportunidades aún que ellos en la primera mitad", dijo.

"Jugamos mejor, pero no marcamos. El fútbol castiga al que no marca y no entiende del ‘si condicional’. Creo que el empate hubiese sido más justo, pero el fútbol no es una cosa de justicia. No marcamos, ellos sí; ganaron y pasan ronda", comentó el veterano técnico luso tras el partido.