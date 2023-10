Jarlan Barrera volvió a ser visto jugando fútbol en Medellín

Barrera no actúa con el equipo de Medellín desde junio de este año. Para este semestre ni siquiera fue inscrito y eso ha puesto en entredicho su continuidad dentro del plantel hoy dirigido por Jhon Jairo Bodmer, de experiencia previa en clubes como Tigres y Jaguares de Córdoba.

La no regularidad de Jarlan en la titular podría obedecer, según explicó Macnelly Torres hace algunos meses atrás, a que el comportamiento del jugador samario “no había sido el adecuado”.

“A mí me dijeron otra cosa, lo que realmente me dijeron es que el comportamiento no había sido adecuado, que había algunos muchachos copiando esos ejemplos, y que ellos no querían dentro de su nómina… de pronto querían jugadores con más experiencia que dieran buenos ejemplos a los muchachos que ellos están potencializando, fue lo que me dijeron a mí, no quiere decir que sea cierto”, comentó Macnelly en el espacio radial VBAR de Caracol Radio.