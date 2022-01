Prospecto ‘made in’ Taiwán ha sido clave para Caimanes

El infielder taiwanés, de 20 años de edad, le ha caído bien, personal y deportivamente, al jardinero de los Cachorros de Chicago y a todo el equipo barranquillero.

A pesar del choque cultural que vivió al principio, que casi lo hace dejar la ciudad, Tsung-Che Cheng logró adaptarse y ahora es una de las piezas clave de los ‘Saurios’, que hoy disputarán ante Vaqueros de Montería el tercer juego de la final del béisbol colombiano, a partir de las 7:30 p.m., en el estadio Édgar Rentería.

“Todo ha sido bastante diferente para él. Cuando llegó aquí, la verdad, se quería ir. Más que todo por la comida, que la encontró bastante distinta, pero lo hicimos entrar en confianza, lo ayudamos mucho con la comida y todo eso. Ahora está en la final, esperamos quedar campeones y que nos pueda acompañar a la Serie del Caribe”, comenta Ramírez.

Cheng es prospecto de los Piratas de Pittsburgh, organización de Grandes Ligas donde trabajan el mánager de Caimanes, José Mosquera, y el coach dominicano Mendy López. El asiático tenía previsto jugar en el torneo de béisbol de Australia, pero cancelaron la temporada y vio, por sugerencia de Mosquera y López, que Colombia era una muy buena alternativa para foguearse.

“La parte mental se me ha fortalecido mucho acá y eso ha sido muy importante. Si me va mal en un turno, tengo que reponerme, volver a la caja e intentar batear de nuevo. No puedo bajar los brazos. He aprendido eso”, reconoce Cheng --que entiende un poco de inglés--, en una charla con EL HERALDO, con la traducción del coach de tercera base de Caimanes, el cordobés Carlos Vidal.