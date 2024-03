“Es una pérdida de tiempo”, las pullas de Petro al Ministerio del Deporte

Para Petro, el surgimiento de Mindeporte “es una pérdida de tiempo”.

"Lo que yo encuentro en el Ministerio del Deporte actual, que se ha criticado, hay gente que ha criticado que se haya convertido (Coldeportes) en Ministerio, yo no soy muy enemigo de esa tesis, Coldeportes a Ministerio, lo mismo que sucedió con Colciencias a Ministerio. No he visto exactamente la bondad de haber hecho eso, no la encuentro, me parece que es más una pérdida de tiempo, pero así está la norma”, expresó Petro ante la nueva cabeza visible de la actividad muscular en el país.

Durante su discurso, el mandatario de los colombianos afirmó que el deporte “es más educación que cemento”.

“Entre más ladrillos se contraten, más corrupción hay, creemos que el deporte es el estadio, la infraestructura, pero no puede ser la prioridad”, comentó.

López es la tercera ministra de Deporte que tiene el gobierno Petro en menos de dos años. La ex pesista y campeona olímpica María Isabel Urrutia, primer oro de la historia del país en unas olimpiadas, fue la primera que asumió el cargo y salió tras ser declarada insubsistente por el presidente tras presuntos actos de corrupción y mal manejo.