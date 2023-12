¿Teófilo seguirá en el Deportivo Cali?, esto dijo el presidente del club

El panorama se complica aún más con las declaraciones del expresidente Luis Fernando Mena, quien critica abiertamente la administración actual del club. Mena afirma que el Deportivo Cali está siendo “desangrado” y pronostica un futuro sombrío para la institución bajo la gestión de Jaramillo.

En entrevista con otros medios de comunicación, Mena lanzó duros cuestionamientos, acusando a la actual dirigencia de llevar al club al borde del abismo: “Desangrar al Deportivo Cali, no, porque no tiene sangre, te lo digo, lo están acabando. No le veo futuro, le veo necesidades, le veo de verdad, que se deben tocar los asociados, empezar a exigir, a reclamar”.