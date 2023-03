El Liverpool de Luis Díaz se precipita a su temporada más triste

El Real Madrid, con su triunfo por 6-2 en el global de la eliminatoria de octavos, confirmó que el Liverpool ha sufrido un retroceso respecto a temporadas anteriores y que el proyecto de Klopp está en un punto muerto. El 7-0 ante el Manchester United de hace dos semanas despertó la esperanza de poder revivirlo, pero los resultados posteriores, ante el Bournemouth (derrota por 1-0) y Real Madrid (derrota por 1-0), devuelven al Liverpool a la casilla de salida y a preguntarse qué tienen que hacer ahora.

Con el club desestimando una posible venta y en busca de nueva inversión que les permita competir no solo con los integrantes del 'Big Six', sino también con los nuevos ricos, como el Newcastle United, Klopp está entre la espada y la pared: continuar en un equipo que necesita reconstruirse y renovarse o marcharse, como ya hizo en su día con el Borussia Dortmund, con el que tras ganar la Bundesliga y alcanzar una final de la Liga de Campeones ya no tenía más recorrido.