Debut amargo para Frank Lampard con el Chelsea

El gol, perceptible entonces, más por aproximación que por ocasiones, dañó más aún al Chelsea. Su déficit de confianza es visible. Sintió que, otra vez, a la primera, había recibido otro golpe inasumible. Pero, a diferencia de encuentros precedentes, el Chelsea de Potter sí tenía motivos para sentir el infortunio, la falta de pegada, la injusticia del resultado en contra. Este sábado, no tiene coartada. No hay excusa para generar tan pocos ataques.

Su único tiro a portería en el primer tiempo, en una hora y más allá fue de Joao Félix. Centrado. Y no fue peor al descanso, porque Kepa se cruzó salvador ante Diego Costa. La única queja real del Chelsea puede ser la posible mano con la que Joao Gomes interceptó una volea del atacante portugués, ya en el segundo tiempo, ya con 1-0 en contra. No lo entendió como tal ni el árbitro ni el VAR. No hubo más del equipo londinense. Nulo.

Cierto que no se rindió, ni siquiera con la ausencia de Kante, fuera de la convocatoria en su proceso de readaptación a la competición, con la mirada en la próxima y decisiva eliminatoria contra el Real Madrid en los cuartos de final de la Liga de Campeones, tanto como que apenas inquietó a José Sa tampoco en el segundo tiempo, cuando Lampard fue cambiando a toda su línea ofensiva para rebuscar un efecto que tampoco apareció.

Primero fue Havertz, de nuevo insuficiente. Después, Joao Félix y Sterling. El portugués mostró algo. Su compañero, absolutamente nada. Y entró Aubameyang, ya recuperado de su lesión, con mucho más protagonismo en el futuro con Lampard que en el pasado con Potter. No está inscrito para la máxima competición europea. Hizo más que Havertz o Sterling en toda la hora anterior. No es un consuelo para el Chelsea, peor que con Potter. Tampoco lo fue su ineficaz ofensiva final.