¿Por qué Teófilo Gutiérrez se molestó con Julio Comesaña?

No todo fue paz y armonía. No solo hubo abrazos, sonrisas y palabras de admiración. Julio Comesaña y Teófilo Gutiérrez tuvieron un breve roce por un mal entendido que aclararon rápidamente, en medio del partido que Junior le ganó 1-0 a Deportivo Cali, ayer en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, en la jornada 15 de la Liga II.

El propio Comesaña explicó la situación en la rueda de prensa posterior al compromiso deportivo.

“Cuando levantaron una paleta (el tablero electrónico) para un cambio, yo vi así de lado, y vi el 29, y le grité: ‘salí’ (con acento uruguayo). Entonces se molestó”, contó Julio Avelino riéndose.

“Después me disculpé y le dije: ‘no me di cuenta’. Quedó como desconfiando así (hizo una imitación). Y le dije: ‘yo no juego con eso, tranquilo’”, agregó el entrenador.

El colombo-uruguayo aclaró que solo fueron cuestiones del partido esa escena con Teófilo y otra con Ángelo Rodríguez.

Teófilo Gutiérrez se molestó con Julio Comesaña en un momento del partido Junior vs. Cali. El técnico rojiblanco relató lo sucedido. pic.twitter.com/mJhqtf2SGx — Deportes El Heraldo (@DeportesEH) October 3, 2022

Con Ángelo fue una jugada con él que hubo, ellos le estaban reclamando al árbitro. Yo le estaba diciendo que los mayores no tenían que fingir ni nada. Él me explicaba que le habían pegado al otro, que no sé qué. Fue una conversación muy agradable. Son muchachos sanos, no me voy a poner a pelear con nadie, de ninguna manera, es gente amiga”, puntualizó al respecto.

Sobre el abrazo y lo que le dijo a Teo en ese momento, Comesaña manifestó: “Teófilo es un hombre de la casa, nos dio muchas alegrías, a mí me dio muchas satisfacciones cuando empezó y después, muchos triunfos. Conmigo nunca tuvo problemas, y los que tuvimos los arreglamos nosotros. Siempre estaré agradecido por todo lo que hizo por el equipo. Siempre le digo que juegue y no se meta con nada, pero el temperamento de él es así”, dijo en buena tónica.