¿Por qué sale Giovanny Urshela de los Yanquis?

Orlando Palma acepta que “cambia el panorama” para Urshela, pero cree que es posible que se destaque con su calidad.

“De estar en el equipo más famoso del mundo, los Yanquis, pasa a un equipo que el año pasado fue último en la División Central de la Liga Americana, pero estoy seguro que Urshela va a seguir mostrando su calidad, sus condiciones, sus dones. No tendrá tanta repercusión lo que haga en Twins como tenía en los Yanquis, pero su rendimiento individual será muy bueno”, pronosticó Palma.

Carlos Hurtado Morón, otro periodista cartagenero especialista en béisbol, dio su opinión de la inesperada transacción. “La primera lección que le dan a uno en el periodismo cuando lo ven que quiere hacer la transición del fútbol al béisbol es esta: ‘esto es un negocio, aquí no hay corazón’. El domingo me acordé de eso sin dejar de sorprenderme del cambio de Urshela a los Mellizos. Si el colombiano fue moneda de cambio en el mercado es porque tiene un valor intrínseco que le permitió a los Yankees buscar operaciones de salidas de otros miembros del róster. Así que a descartar que se haya ido por mal rendimiento o porque no estaba a la altura del equipo edición 2022. Y la otra lección que me dieron fue que en el béisbol existe una frase de batalla para explicar lo difícil o inexplicable: ‘esta es la pelota y viene en caja cuadrada’”.

Sánchez, quien la pasada temporada bateó para promedio de .204 con 27 jonrones y 54 carreras remolcadas, tendrá la oportunidad de accionar en la receptoría y como bateador designado, donde podría aminorar los efectos de su trabajo a la defensa.

Con la llegada de Urshela, quien la pasada temporada tuvo una línea ofensiva de 267 con 14 jonrones y 49 carreras impulsadas, los Mellizos mejoran considerablemente en cuanto a la producción con el bate en la posición seis, colocando junto al segunda base dominicano Jorge Polanco, una sólida línea central en ataque.

Donaldson, por su parte logró fletar 26 jonrones en 135 encuentros el pasado año, demostrando que su bate sigue siendo productivo y que podría mejorar en una alineación con mayor protección como la de los Yankees.

Con Isiah Kiner-Falefa, ganador del Guante de Oro en la campaña de 2020, los Yankees buscan contar con un defensor estable en el campo corto y quitarle presión al venezolano Gleyber Torres, quien se ha visto mucho mejor a la ofensiva cuando defiende la segunda almohadilla.

Por su parte Rortvedt, dueño de un promedio de bateo de .169, agrega otra opción defensiva al conjunto que dirige Aaron Boone.