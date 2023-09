¿Por qué la SIC puso la lupa en el fútbol colombiano?

El superintendente delegado aseguró que para establecer esta conclusión preliminar se analizaron 1.274 contratos de jugadoras profesionales “y en el 97% de los casos la remuneración que los equipos estaban pagando correspondía con los acuerdos que habrían venido de las tablas salariales que habrían pactado entre todos”.

“Si todos los empleadores están de acuerdo en ofrecer lo mínimo, las jugadoras no pueden beneficiarse de una dinámica de competencia en ese nivel de mercado”, apuntó.

Sobre el presunto rechazo de los equipos la FCF y la Dimayor a permitir ayuda del Gobierno, el funcionario manifestó: “De conformidad con las pruebas que hemos recaudado hasta este momento, presuntamente la razón que habría motivado esta negativa a recibir los recursos es que las instituciones investigadas considerarían que no es conveniente quedar sujetas a la fiscalización y a la auditoría de los centros de control de Colombia. Entonces el fútbol femenino, que requiere recursos, no habría podido beneficiarse de los apoyos que ha ofrecido el Gobierno debido a que las instituciones investigadas preferirían no recibir esos dineros para no tener que rendir las cuentas asociadas al uso de dineros públicos”.

La delegatura de Protección de la Competencia también se refirió al punto de la transmisión de los partidos de televisión.

“En el contrato se establece como norma mínima que se deben transmitir diez partidos de competiciones masculinas y solo uno de la Liga Femenina. El aspecto problemático es que en las cláusulas de ese contrato, si se dan unas condiciones, se permite que no se transmita el partido de Liga Femenina y que sea reemplazado por cualquier otro de las competiciones masculinas, esto implica que el contrato habilita a que se transmitan únicamente partidos de las competiciones masculinas, y esto puede ser problemático para el desarrollo del fútbol femenino en Colombia porque la transmisión de estos eventos es un elemento fundamental para atraer la atención del público”.