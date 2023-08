Guardiola, operado de la espalda, será baja en el City; Lillo lo reemplazará

Guardiola viajó a Barcelona para solucionar sus “severos dolores de espalda” y allí fue operado por el doctor Mireia Illueca. Por fortuna la intervención salió de la mejor manera y se recuperará en su ciudad natal.

Su reemplazo será un viejo conocido del fútbol colombiano, con paso por los bancos de Millonarios (entre diciembre del 2013 y septiembre del 2014) y Atlético Nacional (de julio a diciembre del 2017): el español Juan Manuel Lillo.

“Juanma Lillo se encargará de la dirección técnica del primer equipo en el campo de entrenamiento y asumirá funciones en la banda hasta el regreso de Pep”, se agrega en el comunicado.

Pep Guardiola has today undergone a routine operation on a back problem.



Everyone at Manchester City wishes Pep a speedy recovery, and look forward to seeing him back in Manchester soon.