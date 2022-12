Pelé se mantiene estable y responde bien a tratamiento de infección

El exfutbolista brasileño Edson Arantes do Nascimento 'Pelé', hospitalizado desde el pasado martes, se mantiene estable y responde bien al tratamiento de la infección respiratoria que padece, según un boletín médico divulgado este sábado.



Pelé "ha tenido buena respuesta también a los cuidados en la infección respiratoria, no presentado ningún empeoramiento en su cuadro en las últimas 24 horas", según afirma el boletín del Hospital Israelita Albert Einstein de Sao Paulo.



El exjugador de 82 años fue internado el pasado martes para una evaluar un cambio en el tratamiento de quimioterapia que sigue contra el cáncer de colon, que le detectaron en septiembre de 2021.



Varios medios brasileños han especulado con un empeoramiento en la salud del tres veces campeón del mundo, a pesar de que los hijos de Pelé han asegurado en los últimos días que la situación de su padre no es grave.



Desde que se operó del cáncer, Pelé se ha sometido a un ciclo de sesiones de quimioterapia que le ha obligado a pasar por el hospital varias veces para seguir de cerca su evolución.



Estando en el hospital, el pasado viernes sus médicos informaron que se le diagnosticó una infección respiratoria.