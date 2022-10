Paulo Autuori fue presentado como entrenador de Atlético Nacional

El brasileño Paulo Autuori fue presentado este jueves en Medellín como nuevo entrenador de Atlético Nacional, club colombiano al que regresa luego de tres años atraído por un proyecto que hace “brillar” sus ojos por su cantera y la ilusión de realizar una buena Copa Libertadores en 2023.



Autuori, que ya tuvo un breve ciclo en el Verde entre 2018 y 2019, firmó contrato por dos años y llegó acompañado por sus compatriotas William Amaral y Caio Mello, quienes serán sus ayudantes en su aventura con el campeón colombiano y luego de cortar su vínculo con Internacional de Porto Alegre.



“Estoy muy feliz de poder volver a trabajar en un ambiente que a mí me encantó”, declaró el técnico, de 66 años, durante su presentación en la sala de prensa del estadio Atanasio Girardot.



Al explicar su decisión de retornar, Autuori dijo: “Salí de Brasil para volver a entrenar, por ser Nacional. Estaba muy cómodo, había mucho respeto de la institución conmigo y viceversa, pero el tiempo que he pasado acá, más allá del tema futbolístico, se quedó y va a quedarse eternamente en mi mente y mi corazón”.



Aunque el club está disputando su ingreso a los cuadrangulares finales de la liga colombiana y tiene la Libertadores como principal reto para el próximo año, el estratega señaló que lo motiva trabajar con jugadores juveniles, a los que espera consolidar como lo hizo en su anterior paso por el club con el defensa colombiano Nicolás Hernández, jugador de Atlético Paranaense, y con el mediocampista Sebastián Gómez, actual capitán de Nacional.



“Hay algo que hace que mis ojos brillen, y es la posibilidad del desarrollo de los jugadores jóvenes. Para mí no hay otro camino. Todos saben el trabajo que desarrolla Nacional en la cantera, en las formativas. Esto seguramente es lo que más me ha llamado la atención y me ha hecho volver con mucho gusto”, aseguró.



LA COPA LIBERTADORES, OTRA MOTIVACIÓN



También mostró interés en tener una participación importante el próximo año en la Copa Libertadores, que Nacional conquistó en 1989 y 2016, y a la que clasificó como campeón del torneo apertura 2022.



Si bien consideró que ganar este certamen internacional “no es fácil” para ningún equipo, advirtió que él y sus ayudantes quieren tener una Libertadores “bien hecha”.



“Creo que llegar a Libertadores debe ser un proceso consciente, no circunstancial, no aleatorio para que uno llegue a la fase de grupos y tenga reales condiciones de pelear victorias como local y visitante”, dijo Autuori, quien durante su presentación elogió la labor de colegas colombianos como Reinaldo Rueda y Alberto Gamero.



Autuori, que ha dirigido en países como Portugal, Perú, Japón y Catar, regresa a Colombia respaldado por una amplia trayectoria, en la que destacan los títulos de la Libertadores de 1997 con Cruzeiro y de 2005 con Sao Paulo, club con el que también conquistó el Mundial de Clubes ese mismo año.



Dijo creer que Nacional pueda competir con equipos brasileños, que tienen mayor poderío económico y han dominado en los últimos años, y puso como ejemplo al ecuatoriano Independiente del Valle, que ganó la final de la Copa Sudamericana al Sao Paulo.



“He vivido con presión desde que empecé mi carrera. A mí no me gusta ganar de cualquier manera. No voy a ser pretencioso y a decir ‘lo voy a lograr’. Vamos intentarlo junto a un equipo”, afirmó el brasileño sobre los logros que busca a corto plazo.