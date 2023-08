Autuori pasa la página de Nacional y vuelve a dirigir al Cruzeiro

Tras salir de Nacional, el entrenador estuvo muy cerca de llegar a Coritiba como nuevo director deportivo, incluso dio recomendaciones de Sebastián Gómez quien ya llegó al equipo brasileño. La prensa afirmó que las negociaciones entre el DT y el club se enfriaron y por eso finalmente no se logró concretar la operación.

Paulo Autuori é o novo diretor técnico do Cruzeiro.



Campeão da Libertadores de 1997 como treinador do Clube, Autuori será o responsável pela gestão e evolução da metodologia de futebol do Cruzeiro, com abrangência em todas as equipes das categorias de base, futebol feminino e o… pic.twitter.com/Azi7PdIOhQ