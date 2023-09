Panam Sports, declarada “no cumplidora” del Código Antidopaje, según la AMA

El incumplimiento, explicó la AMA este viernes, se debe a que Panam Sports “no ha tomado medidas correctoras esenciales en su programa antidopaje en el plazo que se había acordado”.

Si Panam Sports no satisface las exigencias de la Agencia, que esta no detalla con mayor precisión, no podrá tener representación en ninguno de los órganos o programas de la AMA y no recibirá fondos de ella. Además, la Agencia supervisará “todo el programa de pruebas implementado por Panam Sports en sus competiciones a expensas de Panam Sports, hasta su reincorporación”.