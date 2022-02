¡Otro más! Novak Djokovic podría perderse el Masters 1.000 de Montecarlo

El Masters 1.000 de Montecarlo dejó claro este jueves que el serbio Novak Djokovic, actual número 1 del mundo, solo podrá participar en ese torneo si cumple los requisitos sanitarios exigidos por Francia.



"Si está en regla respecto a las condiciones sanitarias exigidas por el Gobierno francés estaremos encantados de recibirle. Tiene que estar en regla. De momento, que yo sepa, no está vacunado", apuntó en conferencia de prensa su director, Zeljko Franulovic.



Se da la circunstancia de que Djokovic tiene fijada su residencia en Mónaco.



El Masters 1.000 de Montecarlo, que en 2020 fue anulado por la pandemia y en 2021 se jugó a puerta cerrada, reabrirá sus puertas al público en esta nueva edición, del 9 al 17 de abril.



"Para entrar en Francia la primera regla es estar vacunado. El protocolo ATP ofrece también la posibilidad de entregar un certificado de contagio un mes antes del inicio de la competición", añadió Franulovic, según el cual la participación del serbio "dependerá de él".



El director del Masters 1.000 de Montecarlo, según declaraciones recogidas por la prensa gala, dijo que todos los jugadores con los que han hablado están vacunados, salvo Djokovic.



A comienzos del pasado enero, el tenista viajó a Australia con una exención médica de la vacunación para disputar el Abierto de ese país.



No obstante, al no haber sido vacunado, las autoridades australianas le negaron la entrada tras una disputa que duró casi dos semanas y que Djokovic pasó en parte internado en un hotel de solicitantes de asilo.



Franulovic admitió que le encantaría contar con él, pero recalcó que no cree que el torneo se vería afectado por su ausencia. La lista definitiva de los inscritos se cerrará el 14 de marzo y el sorteo del cuadro tendrá lugar el 8 de abril.



El Gobierno francés, que el 7 de enero avanzó que Djokovic podría participar en Roland Garros, rectificó diez días más tarde al avisar de que todos los que compitan deben tener la pauta completa de vacunación, que también se exigirá al público y a los profesionales implicados.