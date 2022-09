Óscar Córdoba criticó desempeño de Quintero y Cardona en Argentina

Además, en una charla con ‘D Sports Radio’ aseguró, “Siempre me generó un sabor amargo. Siempre he creído en él, pero se ha encargado de que vaya dejando de creer en él. Creí que iba a tomar las riendas de Riquelme en Boca y no pudo hacerlo”.

En la conversación también se refirió a Quintero para decir que a los dos jugadores colombianos no les da para jugar en la liga argentina, ninguno de los dos tiene la capacidad física que se necesita en el fútbol de hoy en día.

“Voy a decir una barbaridad, pero es lo que siento: a Juanfer y a Cardona no les da. Cardona no tiene la capacidad física para hacer la presión que el fútbol moderno está exigiendo, y él trata de suplir esa falencia con su calidad y sus lanzamientos de 20, 30 metros. Lo mismo pasa con Quintero, que tiene la capacidad de meter lanzamientos y dejar al delantero mano a mano con el arquero”, aseguró Córdoba.