“Es la victoria más grande de mi carrera”: Djokovic tras ganar Australia Open

“Lo primero, me han conmovido las palabras de Stefanos. Gracias por ser tan bueno. Los dos estamos de acuerdo que en la pista estamos compitiendo contra el otro y queremos ganar, pero doy fe de tu esfuerzo. Hoy ha sido un partido difícil y una gran batalla. Eres uno de los jugadores más profesional e interesantes del circuito”, comentó ante un abatido Tsitsipas que dejó escapar su segunda final ‘major’ ante el mismo rival que en Roland Garros en 2021.

“Novak, no sé qué decir. Creo que lo que haces habla por sí mismo. Enhorabuena. Crecimos en similares circunstancias. Admiro lo que has hecho por el deporte y me has hecho mejor jugador. El es uno de los más grandes de nuestro deporte”, comentó el griego ante las exigencias de varios aficionados serbios que le hicieron que dijera que era “el mejor”.