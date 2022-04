“No tuve el apoyo máximo del presidente”: Koeman

El exentrenador del Barça Ronald Koeman lamentó que no tuvo "el apoyo máximo de un presidente" cuando estuvo en el banquillo del club azulgrana, refiriéndose a Joan Laporta, que lo cesó del cargo el pasado mes de octubre.

"Pido que le den apoyo a Xavi (Hernández). El entrenador no es el único culpable. Espero que hayan aprendido (de lo que pasó con él) y apoyen a Xavi", añadió el que será el seleccionador de los Países Bajos después del Mundial de Catar, en la rueda de prensa de presentación de la Koeman Cup by Fundación Sportium, un torneo de golf solidario que se celebra en el Club de Golf Barcelona de Sant Esteve Sesrovires.

Además, Koeman se quejó de algunas informaciones que Laporta trasladó a los periodistas mientras él fue entrenador del Barça. "En lo personal, no me gusta que el presidente diga en los 'off the record' que el entrenador no sigue", admitió.

Por otro lado, el técnico neerlandés quiso reivindicar su trabajo en el banquillo del Barça. "Cuando yo me fui el Real Madrid estaba a ocho puntos y ahora está al doble", sentenció Koeman. Y en este sentido añadió: "Cambiar a un entrenador no siempre es algo que mejore la situación".

Sobre su compatriota Frenkie de Jong, de quien algunas informaciones apunta que podría ser traspasado este verano, Koeman no tiene dudas: “No creo que el Barça quiera vender a Frenkie (de Jong), creo que Xavi ha dicho que es futuro. Frenkie es un gran jugador. Pasa por unos partidos en los que no ha estado a su nivel, pero no hay que dudar de Frenkie".

El dinero recaudado en la Koeman Cup by Fundación Sportium irá destinado íntegramente a la Cruyff Foundation.