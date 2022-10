“No existe la figura de gerente en el organigrama de los Juegos”: Bellingrodt

El ex tirador, ganador de sendas medallas de plata en los Juegos Olímpicos de Munich-1972 y Los Ángeles-1984, afirmó que no sabía quién era Rodolfo Bossa deportivamente.

“Yo he estado metido toda la vida en el deporte, y le he preguntado a muchos dirigentes vinculados al deporte, y no lo conocen. No estoy hablando que sea mala persona ni nada, estoy aclarando, porque después me tergiversan. Estoy diciendo que es un desconocido de la familia deportiva colombiana”.

Helmut Bellingrodt le restó importancia al hecho de que en la presentación del evento de instalación de la Mesa Técnica no se pronunciara bien su apellido ni se tuviera muy clara su relevancia en la historia del deporte colombiano.

“Sinceramente me tiene sin cuidado que una señorita, muy amable, que pertenece al Ministerio, no se enteró de nada. Esas son las personas que no sé cómo pueden estar en ese momento, en un acto muy importante, es un acto que exige mucho protocolo, pero me tiene sin cuidado si sabe o no sabe quién soy yo, no me interesa que sepa, simplemente estoy representando al COC y apoyando irrestrictamente la labor que hemos venido realizando para los Juegos con el doctor Ciro Solano (presidente del COC), el alcalde Jaime Pumarejo y la gobernador Elsa Noguera”, puntualizó.