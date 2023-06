Nigeria da la gran sorpresa y elimina a Argentina del Mundial Sub-20

La selección de Nigeria sub-20 dio el golpe al eliminar este miércoles a la anfitriona Argentina, tras imponerse por 0-2 en los octavos de final del Mundial de la categoría.



Ibrahim Muhammad, en el minuto 61, y Rilwanu Sarki, en el minuto 91, marcaron los goles de la selección africana, que venció a una 'Albiceleste', máxima ganadora de estos Mundiales, con seis coronas.



Tras esta clasificación, Nigeria esperará por Ecuador o Corea del Sur, que este jueves definirán una de las últimas llaves de octavos.



Argentina llegó a este compromiso con paso perfecto tras terminar primero del grupo A después de sus triunfos por 2-1 ante Uzbekistán, 3-0 contra Guatemala y 5-0 frente a Nueva Zelanda.



Nigeria, en tanto, terminó tercero de la zona D detrás de Brasil e Italia, luego de un ajustado triunfo por 2-1 ante República Dominicana, un sorpresivo triunfo por 2-0 ante Italia, ambas en Mendoza, y un caída por 0-2 ante Brasil en La Plata.



La primera ocasión clara fue para Argentina (m.4) con un remate cruzado de Federico Redondo que se fue desviado y, tres minutos después, Luka Romero se perfiló para un remate de izquierda que se fue apenas desviado.



Sin embargo, en el minuto 9 reaccionó Nigeria con un lateral que cayó dentro del área argentina y tras un rebote de Ibrahim Muhammad que rozó el segundo palo del portero Federico Gómes Gerth.



Y en el minuto 12 Alejo Véliz cedió una pelota atrás para que Valentín Carboni ensayase un disparo que también pasó suspirando.



Tras este frenético arranque, Nigeria planteó un juego mucho más friccionado, por lo que hasta el minuto 26 Argentina no volvió a tener una oportunidad de gol. Fue un córner ejecutado por Valentín Barco que conectó en forma defectuosa Federico Redondo desperdiciando una clara situación sobre la portería de Kingsley Aniagboso.



En el minuto 37 un toque de Luka Romero con Brian Aguirre que envió un centro para que conecte de cabeza Alejo Véliz pero la pelota se fue por encima del travesaño.



Y tres minutos después una combinación de izquierda a derecha terminó con una llegada de Valentín Carboni y justo antes de su remate se cruzó Ibrahim Muhammad para despejarla al córner.



En el minuto 43 Alejo Véliz con un taco estuvo cerca otra vez del apertura del tanteador, que encontró sobre el final la mejor versión de los dirigidos por Javier Mascherano aunque no pudo plasmarlo en el tanteador.



Y luego de un comienzo friccionado en el minuto 50 llegó una jugada de peligro para Argentina con un remate en profundidad de Valentín Barco que exigió la intervención del portero Aniagboso.



Pero en el minuto 54 Jude Sunday ensayó desde más de 30 metros que contuvo con solvencia Federico Gómes Gerth, y en el minuto 57 un disparo de Abel Ogwiche pegó en el travesaño tras una mala salida del portero argentino.



Y en el minuto 61 una habilitación profunda y en carrera de Ibrahim Muhammad terminó con una definición ante la salida de Gómes Gerth para abrir el marcador.



En la jugada siguiente Alejo Véliz quedó de frente al arco rival y su remate se fue apenas desviado.



Y luego en los minutos siguientes el ingresado Umeh Emmanuel tuvo una acción en corrida pero su disparo se fue apenas afuera y en la acción siguiente Valentín Carboni sacó un remate desde el borde del área y el portero Aniagboso lo sacó al córner.



Argentina arriesgó y tuvo sus acciones con los tiros desde afuera de Valentín Carboni, Luka Romero y el ingresado Gino Infantino pero careció de puntería para alcanzar el empate.



Nigeria aprovechó a su velocidad para jugar de contragolpe con el ingresado Umreh Emmanuel como gran referente que tuvo un disparo que exigió a Gómes Gerth.



Y en el minuto 79 Alejo Véliz quedó de frente al arco y en velocidad definió con un remate sin ángulo que se fue muy desviado.



Luka Romero tuvo la opción más clara en el minuto 83 con un remate cruzado que dio en el palo y en el córner siguiente Ignacio Maestro Puch se la perdió con un disparo que no pudo conectar con certeza.



Y en el 83 una pelota le quedó en el punto del penalti a Gino Infantino pero los defensas nigerianos con lo justo lograron despejarlo al tiro de esquina, y dos minutos después Alejo Véliz conectó un cabezazo que se fue desviado.



Y en el primer minuto del tiempo agregado, Nigeria lo sentenció con un centro perfecto de Urmeh Emmanuel para la llegada con un golpe de cabeza de Rilwanu Sarki con el arco vacío.



Nigeria, que fue subcampeón dos veces en Mundiales sub-20: 1989 (perdió la final ante Portugal) y 2005 (cayó en el encuentro decisivo frente a la Argentina) -además de ser tercero en 1985- continuará participando por 13º oportunidad en esta cita ecuménica juvenil tras acceder a esta edición luego de ser tercero en la última Copa Africana de Naciones sub-20.