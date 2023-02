Los Chiefs son ovacionados por miles de fanáticos en su desfile de campeones

"Los que nos odian decían que los Chiefs no llegarían a playoffs, pero ellos no conocían a Patrick Mahomes y a este equipo que tiene la mejor ofensiva de la NFL", gritó Travis Kelce a la afición a la que invitó a entonar "Figth for you right" (pelea por lo que te pertenece), canción de los Beastie Boys que sonó en los altavoces.

"Estoy muy orgulloso de estos muchachos. No todos pueden presumir tener al mejor equipo del mundo, con los mejores jugadores del mundo, en la mejor organización de todas y sobre todo, a los mejores fanáticos. Los amamos", destacó el entrenador Andy Reid.

El evento cerró con el retumbar de tambores que fueron acompañados con el grito de guerra que distingue a los Chiefs cuando juegan en su hogar, el Arrowhead Stadium, cobijados por su gente, en el que todos simulan blandir un tomahowk (un tipo de hacha).