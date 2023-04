“Me siento orgulloso de ser colombiano”: Christian González

Jairo Peñaranda, Fuad Reveiz y Fernando Velasco aparecen en los anales de la National Football League (NFL) como los únicos deportistas que han logrado representar a Colombia en esta competencia. Esa será una lista que tendrá que abrirle cupo a un nuevo integrante. El colombo-estadounidense Christian González fue escogido en el turno número 17 del draft de la mejor liga de futbol americano del mundo, y jugando para los respetados New England Patriots tendrá la oportunidad de hacer historia en territorio norteamericano.

EL HERALDO tuvo la oportunidad de hablar en exclusiva con el jugador de raíces colombianas para saber un poco más de su vida, su familia, su conexión con el país y como se termina convirtiendo en uno de los prospectos más consistentes de la gigante nación americana.

La noticia tomó por sorpresa a gran parte del pueblo colombiano. Quizás muchos ni sabían de su existencia, pero allá estaba esperando su momento. La noche había avanzado un poco—corrían alrededor de las 9:00 p.m.— cuando un nombre bastante particular fue mencionado en la cita. “Los New England Patriots han seleccionado a Christian González en el pick #17”.

El nacido en Texas (28 de junio del 2002) saltó al escenario con una sonrisa en su rostro y, luego de acaparar la atención de todas las cámaras, abrió su traje para mostrar la bandera de Colombia. “Estoy muy contento y emocionado por la oportunidad. No puedo esperar por salir a trabajar. Esto es Colombia y es para toda la gente en casa”, alcanzó a mencionar a los medios de comunicación. Así se celebra ser el primer colombiano que es escogido en una primera ronda del draft de esta competición.

Con EL HERALDO fue mucho más amplio y orgulloso al hablar de sus raíces. “Me siento muy orgulloso de ser colombiano. Aunque no he podido pasar mucho tiempo allá, siempre mi papá nos ha enseñado la cultura. Me siento orgulloso de representar al país de mi papá, abuelos y familia extendida. Los colombianos son gente genial, sólida y determinada, quiero estar conectado con esas características”.