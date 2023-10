Neymar fue agredido luego de que Brasil empatara con Venezuela

Cuando se terminó el juego, los aficionados gritaban desde las tribunas insultos a los jugadores de Brasil por no haber podido vencer en los 90 minutos a la selección Venezuela. Sin embargo, además de improperios, los hinchas lanzaron objetos y uno de esos impactó en la cabeza al delantero Neymar.

Sobre este infortunado episodio de intolerancia, Neymar dijo a la prensa: “Ni siquiera vi lo que era, pero cuando me golpeó me puse nervioso. Condeno este tipo de actitudes, no se deben hacer, es malo para el fútbol, para el ser humano”.