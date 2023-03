“Quintero recibió un golpe en la pantorrilla y acusa dolor”: Néstor Lorenzo

El futbolista se lesionó en su tobillo izquierdo y no pudo entrenar con normalidad a lo largo de la semana anterior con el ‘Tiburón’ y eso le impidió estar en el debut de Hernán Darío Gómez en el club.

Hasta el mismo entrenador aseguró que su presencia en ‘la Amarilla’ estaba en duda. Sin embargo, finalmente el antioqueño bajó y se puso bajo las órdenes de Néstor Lorenzo, no obstante, no estará ante Corea del Sur, este viernes, a las 6 a.m., hora colombiana, por, aparentemente, una nueva lesión.

Así lo confirmó el entrenador argentino, quien dijo que el mediocampista está sintiendo mucho dolor por un golpe en la pantorilla.

“‘Juanfer’ recibió un golpe en la pantorrilla, en la tibia, que le originaba mucho dolor. El cuerpo médico de la Selección habló con el cuerpo médico de Junior, se le hizo un estudio y salió que no tenía lesión, por eso viajó y está acá. Aún acusa dolor, entonces veremos cómo evoluciona. Se está trabajando sobre eso”, expresó el DT.