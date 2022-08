Nairo Quintana anunció que no estará en la Vuelta a España

“Han pasado unas horas y he podido reflexionar durante la noche, ahora mismo no tengo cabeza y el cuerpo ahora mismo no está para hacer la competición, aunque ayer había dicho que iba a hacer la Vuelta a España, aún no me encuentro en condiciones”, indicó Quintana en el video.

Además, el ciclista agregó que empezará a organizarse para presentar su defensa por el anuncio de la UCI, que según expresó en la mañana del pasado miércoles, “lo tomó por sorpresa”.