Director del Arkea habló el sobre uso de Tramadol por parte de Nairo Quintana

Luego que el ciclista colombiano, Nairo Quintana Rojas, fuera sancionado por la Unión Ciclista Internacional (UCI), por infringir la prohibición del uso de tramadol, lo cual lo descalificó del Tour de Francia 2022, el líder del Arkea Samsic con un mensaje en sus redes sociales anunció que no participaría en la Vuelta a España.

A través de un video en su cuenta de Instagram, el ciclista dijo que no se encuentra en condiciones para estar en la competencia.

“Han pasado unas horas y he podido reflexionar durante la noche, ahora mismo no tengo cabeza y el cuerpo ahora mismo no está para hacer la competición, aunque ayer había dicho que iba a hacer la Vuelta a España, aún no me encuentro en condiciones”, indicó Quintana en el video.

Además, el ciclista agregó que empezará a organizarse para presentar su defensa por el anuncio de la UCI, que según expresó en la mañana del pasado miércoles, “lo tomó por sorpresa”.

“Estaré trabajando durante estos diez días para demostrar que no tengo ningún problema y nuevamente nos veremos en las próximas competiciones”, precisó el ciclista.