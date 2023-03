Nabil Crismatt, abridor de Colombia ante México en el Clásico Mundial

“Es un juego que quedó en la memoria de los fanáticos del béisbol. Estaba empezando mi carrera apenas. Estaba en Clase A Fuerte. He crecido en mi carrera, he llegado al máximo nivel del juego y me siento mejor preparado para enfrentar cualquier clase de situación. Para eso estamos aquí, para ayudar a Colombia y llegar lo más lejos posible. Ojalá podamos llegar hasta la final y conquistar el título”, dijo Crismatt.

El derecho currambero, que ya tiene experiencia en la Gran Carpa con Cardenales de San Luis y Padres de San Diego, conoce a buena parte del roster de México.

“Es un equipo muy completo, la mayoría son jugadores activos en Grandes Ligas. Hay que atacarlos y seguir el plan que tengo para ellos. Esperamos con Dios que todos los resultados se te nos den”, manifestó el lanzador.