Mundial de Qatar: ‘Light the Sky’, nueva canción de la banda sonora oficial

Después de los éxitos mundiales Hayya (Better Together), Arhbo y The World is Yours to Take, Light The Sky es el cuarto sencillo de la banda sonora oficial, al que seguirán nuevas canciones antes del inicio del torneo el 20 de noviembre.

La banda sonora oficial del Mundial Qatar 2022 es una iniciativa encabezada por la estrategia FIFA Sound y reúne a artistas, aficionados y jugadores para que compartan su pasión a través de los lenguajes universales de la música y el fútbol.