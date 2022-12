Pelé es el único que ha puesto a “temblar” a Tite

Tite, seleccionador de Brasil, afirmó que Pelé ha sido la única persona delante de la cual se ha puesto a temblar al conocerle.

Tite fue preguntado por el astro del fútbol, debido a la preocupación por su reciente hospitalización.

"Es la única persona con la que me he puesto a temblar al conocerle. Era 2018 y me dijeron que fuera a Pelé y le diera un abrazo. Me levanté y estaba temblando, me sudaba la mano, el pulso se me aceleraba. 'Voy a tener la oportunidad de agradecer al hombre de toda una generación'. Le di las gracias", dijo Tite.