Infantino asegura que este será el mejor Mundial y dice que hay doble moral

El suizo Gianni Infantino, presidente de la FIFA, aseguró en una conferencia de prensa celebrada un día antes del partido inaugural de Qatar 2022 que "va a ser el mejor Mundial de la historia".

"Los jugadores no llegan en esta ocasión a un mundial al final de la temporada. Sabemos que el 75 por ciento juegan en Europa y cuando juegas un Mundial en junio o julio, sobre todo los mejores, los de la Liga de Campeones y ligas mayores, llegan muy cansados", explicó.

"Además hay unos estadios increíbles creados para el Mundial", comentó el máximo mandatario del fútbol mundial, quien valoró el hecho también de que es una competición "muy compacta, en la que las selecciones no tienen que viajar, solo trasladarse en autobús a los entrenamientos o a los estadios".

"Y además es la primera vez que los aficionados de todos los países se encuentran en el mismo sitio durante la competición. Es algo extraordinario. El fútbol une al mundo. Y habrá seguridad para todo el mundo", añadió Infantino, que resaltó la importancia de que se hable y todo el mundo se concentre en lo que ocurre en los campos.

Además, resaltó los supuestos avances experimentados en los últimos años en Catar en cuestiones de derechos humanos y sociales y denunció una doble moral existente en el mundo occidental.

"Tengo unos sentimientos fuertes, hoy me siento catarí, hoy me siento árabe, hoy me siento africano, hoy me siento gay, hoy me siento discapacitado, hoy me siento un trabajador emigrante", comenzó el máximo mandatario del fútbol mundial una disertación de una hora ante los medios, en la que defendió la gestión efectuada y los avances alcanzados.

Luego, en el turno de preguntas, tuvo que extender este sentimiento y añadir que también se sentía mujer.