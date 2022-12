La historia del árbitro que expulsó a Pelé de un partido frente a Colombia

‘El Chato’, quien falleció en 2017 a los 84 años, contó en varias entrevistas que en el minuto 35 del primer tiempo en una disputa de balón en el área de Colombia con el defensor Luis Eduardo "el Camello" Soto, Pelé cayó e inmediatamente reclamó de manera airada, por lo él que decidió expulsarlo.

En una entrevista al periodista Alberto Salcedo, Velásquez explicó que en ese momento todos los que estaban en el banco del Santos se le vinieron encima.

"De 28 personas que tenía la delegación brasileña me agredieron 25. Los únicos que no me pegaron fueron el médico, el periodista y Pelé", contó.

A eso se sumaban los insultos de los 60.000 asistentes al Campín que habían pagado una boleta bastante costosa para ver a Pelé, por lo que exigían su regreso inmediato a la cancha. Los directivos de la Federación Colombiana de Fútbol tomaron entonces la decisión de que en el segundo tiempo regresara el jugador y se fuera el árbitro.

Omar Delgado, que había comenzado como asistente de línea, siguió como árbitro principal y el chileno Mario Canesa, quien se encontraba en la tribuna, vestido de traje y con un pañuelo en vez de banderín, hizo de juez de línea.